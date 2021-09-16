Суд французского города Тулон приговорил 62-летнего активиста Мишель-Анжа Флори, изобразившего Эммануэля Макрона в роли Адольфа Гитлера на рекламном щите к штрафу в размере 10 000 евро, сообщает Euronews.

По словам активиста, суд нарушил его право на самовыражение.

«Я не могу в это поверить», - написал он в своем Twitter. «Право на карикатуру было похоронено сегодня в Тулоне».

Адвокат Флори Беранже Турне сказал, что «президент, который так яростно защищает свободу самовыражения, считает, что эта свобода заканчивается на его августейшей персоне».