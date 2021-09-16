Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az 10:00

Политический кризис в Армении не стихает. В наэлектризованной, турбулентной ситуации правительство Никола Пашиняна, подобно канатоходцу под куполом цирка, балансирует между обязательствами по выполнению условий Трехстороннего соглашения по Карабаху и истерическими требованиями воинственной парламентской оппозиции, требующей силой вернуть утраченную территорию и столь же утраченную идею «миацума». Судя по всему, именно оппозиции, а также той части армянского общества, которая не может успокоиться после разгрома в 44-дневной войне, и было адресовано заявление министра высокотехнологической промышленности Ваагна Хачатуряна, которое процитировали вчера армянские СМИ: «Беспилотники, производимые отечественной промышленностью, не удовлетворяют потребностям армии Армении, - подчеркнул министр. – Такое положение вещей не может нас устраивать…»

По словам Хачатуряна, Министерство обороны Армении довело до сведения руководства компаний по производству современных БПЛА, что отныне страна готова покупать у них высокотехнологичную продукцию, способную «укрепить наступательную мощь и обороноспособность страны». Таким образом, Армения не только не скрывает стремления отыграться за унизительный разгром во Второй Карабахской войне, но и одновременно расписывается в грубых стратегических просчетах своих генералов и их консультантов из Генштаба российской армии, переоценивших, судя по всему, технические возможности и боевой дух армянских вооруженных сил. Почему разошлись пути армянского «журавля» и азербайджанской «ласточки»? Общеизвестно, что армяне – народ самолюбивый. Я бы добавил, болезненно самолюбивый. Так вот, в длинном списке причин, которыми в Армении стремятся хоть как-то оправдать унизительное поражение в недавней войне с Азербайджаном, чаще других встречается точка зрения некоторых военных аналитиков (как правило, из числа представителей проармянских СМИ), уверенных, что Армения не разобралась вовремя в значении и роли боевых БПЛА в современной войне. Дескать, армянские генералы это не учитывали. Так вот, учитывали, да еще как!

Работы над созданием собственных БПЛА велись в этой стране с начала 2000-х, а 18 июня 2011 года, на военном параде в Ереване в честь 20-летия Дня независимости, был продемонстрирован первый армянский БПЛА с гордым названием «Крунк» («Журавль»), – кстати, также называлась созданная в период Советского Азербайджана первая армянская сепаратистская организация в Карабахе - представленный местными СМИ как «…один из новейших видов продукции армянского ВПК, не уступающий по своим тактико-техническим параметрам всем зарубежным аналогам». Характерно, что в том же 2011 году к выпуску отечественных беспилотников приступил и Азербайджан, запустивший предприятие AZAD Systems Co, производившее, в частности, БПЛА Orbiter 2М «Гарангуш» («Ласточка»). Получается, что оба государства, которые к тому моменту находились в состоянии необъявленной войны больше двадцати лет, по сути, одновременно начинали государственные программы производства беспилотных летательных аппаратов. Разница состояла лишь в том, что Азербайджан производил БПЛА при содействии специалистов израильской компании Aeronautics Defense Systems, по сей день участвующей в модернизации и создании новых модификаций азербайджанских беспилотников, а технологической основой армянского «Крунка» стал проект российского беспилотника «Форпост» (в оригинальной модификации Searcher), технологию которого, по словам военного обозревателя «Новой газеты» Павла Фельгенгауэра, Россия закупила еще в 2008 году у… Израиля, заявив, правда, что дорабатывать и модернизировать купленный БПЛА она будет уже самостоятельно. Стоит ли удивляться, что «Ласточки» и другие модификации азербайджанских беспилотников совершили впоследствии подлинный переворот в стратегии и тактике ведения современной войны, а большинство армянских «Журавлей» развеялись в небе даже не успев толком расправить крылья? Тут важно отметить, что после 2011 года стратегии подготовки Баку и Еревана к войне, которую большинство военных аналитиков называли «исторически неизбежной», разошлись диаметрально: Азербайджан методично нарабатывал опыт и тактические приемы применения беспилотных систем, а Армения предпочла ставку на огневую мощь зенитных и ракетных комплексов, предназначенных для поражения штурмовой и истребительной азербайджанской авиации, а также на убойную силу и проходимость российских танков «Т-90».

О том, что Азербайджан уже взял на вооружение тактику тотального использования беспилотных разведывательных и атакующих систем, можно было догадаться в ходе четырехдневных боев Апрельской войны 2016 года в Карабахе, которые стали для азербайджанской армии проверкой боем. Но военная разведка Армении этот момент прошляпила… Стратеги из Генштаба армии Армении, так и не отошедшие от тридцатилетней победной эйфории в первой карабахской войне, даже представить себе не могли, что, несмотря на наличие мощного авиапарка, Азербайджан откажется от активного использования пилотируемых боевых самолетов и вертолетов и подавит малогабаритными, низколетящими беспилотниками не только эшелонированную систему ПВО, но и, как выяснилось, уязвимые от атак с воздуха орудийные башни продвинутых в технологическом отношении «Т-90». За что и поплатились… Кто сказал, что деньги решают все? «Фактор БПЛА» - отнюдь не единственная отмазка, которую использует политическая верхушка Армении, а также влиятельные организации армянской диаспоры в США, России, Канаде, Франции и других странах для оправдания тяжелого поражение во второй карабахской войне. Есть еще один «железобетонный» довод: в период, предшествующий войне, Азербайджан тратил на вооружения намного больше, чем Армения и, что называется, полностью задавил южных соседей миллиардами своих нефтедолларов. «В Армении предпринимались значительные усилия по оснащению вооруженных сил страны беспилотными авиационными системами, - писал во время войны главный редактор российского издания «Беспилотная авиация» Денис Федутинов. – Однако ограниченные финансовые возможности Армении не позволили ей сделать этот процесс таким же активным, как в Азербайджане, а потому сузили область возможных решений. Так, имеющиеся ограничения позволили вооруженным силам Армении получить за последние годы только системы тактического класса, что, разумеется, ограничило возможности армянских военных…» Как известно, считать чужие деньги – моветон. Но поскольку речь идет о миллиардных тратах из казны суверенных государств, а не из карманов частных лиц, предлагаю пренебречь правилами приличия и вместе проанализировать военные расходы двух воюющих государств.

Итак, ударный беспилотник Hermes, состоящий на вооружении армии Азербайджана, стоит примерно 20 миллионов долларов, а тяжелый танк «Т-90» - 4,5 миллиона долларов. Следовательно, полная окупаемость данного типа БПЛА достигается при уничтожении четырех танков. Но Генштаб армии Азербайджана – и это подтверждается фактами - выборочно использовал дорогостоящий Hermes, предпочитая атаковать танки и ракетные комплексы врага барражирующими боеприпасами. Такими, к примеру, как дроны-камикадзе Heron, каждый из которых стоит порядка 100.000 долларов. И это уже - совсем другая экономика!

По официальным данным, во Второй Карабахской войне Армения в общей сложности потеряла 366 танков «Т-72» и «Т-90» российского производства. В принципе, можно было обратить внимание читателей на сугубо военный аспект этих потерь, отметив, что, к примеру, Израиль в битве за Голанские высоты уничтожил 350 сирийских танков, а Красная армия потеряла 343 танка в легендарном сражении под Прохоровкой, которое считается крупнейшей танковой битвой за всю историю войн. Хотя справедливости ради отметим, что лобовых столкновений (и, следовательно, большого числа жертв) в Карабахе не было: почти всю российскую бронетехнику уничтожили азербайджанские операторы БПЛА, орудовавшие своими джойстиками в десятках километрах от передовой. Но мы рассматриваем исключительно экономический аспект, а он красноречив: даже если усреднить стоимость каждого из 366 танков до 2,5 миллиона долларов за единицу, выходит, что только на танках Армения потеряла 915 миллионов долларов, тогда как у Азербайджана на барражирующие боеприпасы ушло всего 35 миллионов долларов. То есть более чем в тридцать раз меньше!