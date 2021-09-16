Древнейшую в мире мозаику обнаружили в Турции

На кургане Ушаклы в провинции Йозгат в районе Соргун в Турции обнаружили мозаику три на семь метров, состоящую из 3147 камней. По оценкам, ей три с половиной тысячи лет. Об этом сообщает Daily Sabah.

"Установлено, что найденная мозаика первая в своем роде в мировой истории. Подтверждает это и ее форма — она достаточно примитивна. Мы планируем привлечь туристов этим открытием", — сказал руководитель управления культуры и туризма провинции Йозгат Хусейн Чифтчи.

Преподаватель Пизанского университета и руководитель группы раскопок Анаклето Д'Агостино сообщил, что мозаика относится к 1500-м годам до нашей эры. Он уточнил, что похожие есть в Греции, но все же считает найденную более старой.

В этом районе с 2012 года идут раскопки. Найденные артефакты относятся к периоду Хеттского царства — древнего государства в Малой Азии в XVIII — начале XII веков до нашей эры.