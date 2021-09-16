США и Австралия ответили на демарш Франции

«С сожалением отмечаем решение Франции отозвать посла в Австралии для консультаций после решения по проекту Attack Class. Австралия понимает глубокое разочарование Франции нашим решением», — сказал Пейн.

Австралия сожалеет о решении властей Франции отозвать своего посла для консультаций. Об этом заявил официальный представить австралийского МИД Марис Пейн, его слова передает газета Sydney Morning Herald.

Официальный представить австралийского МИД отметил, что Канберра «с нетерпением ждет возможности снова сотрудничать с Францией» по ряду общих вопросов.

А в США администрация президента Байдена контактирует с Францией по поводу отзыва посла из Вашингтона для консультаций, сообщила официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн. По ее словам, американские власти с пониманием отнеслись к позиции Парижа.

«Мы поддерживаем тесный контакт с нашими французскими партнерами в связи с их решением отозвать посла для консультаций. Мы понимаем их позицию и в ближайшие дни продолжим участвовать в урегулировании наших разногласий, как мы это делали в другие моменты на протяжении истории нашего длительного союза»,— говорится в заявлении Хорн в Twitter.

Белый дом заявил, что продолжает расценивать Францию как «старейшего союзника и одного из самых сильных партнеров».

Французские власти отзывают для консультаций своих послов из Вашингтона и Канберры в связи с созданием альянса AUKUS. Соглашение о партнерстве предполагает оснащение Австралии атомными подлодками. Из-за этого Канберра отказалась от контракта с Парижем на подлодки стоимостью $66 млрд.