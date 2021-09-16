Мошенника Махмудова экстрадировали в Азербайджан

Задержанный в Украине азербайджанский бизнесмен Максуд Махмудов сегодня был доставлен в Азербайджан. Об этом говорится в совместном заявлении Министерства внутренних дел и Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Объявленный МВД Азербайджана 10 января 2020 года в международный розыск по статье 178.3.2 (мошенничество, совершенное с причинением ущерба в крупном размере) Уголовного кодекса М.Махмудов был задержан на территории Украины в июле этого года.

Отметим, что Служба безопасности Украины в апреле этого года сообщала о задержании 51-летнего Махмудова, который находился в международном розыске за мошенничество в крупных размерах.