Обнародована зарплата Лионеля Месси в «ПСЖ»

Как сообщает источник, согласно контракту, Месси в первый год заработает 30 миллионов евро. В следующие два года зарплата Месси увеличится на 10 млн благодаря бонусу за лояльность, который будет действовать, если аргентинец останется в «ПСЖ» на второй и третий сезоны.

Напомним, 10 августа Месси заключил с «ПСЖ» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления еще на один сезон. 5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.

В нынешнем сезоне аргентинец провел за парижан два матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями.