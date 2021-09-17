Как Фаррух Мамедов спас жизни сотен калифорнийцев

Проживающий в американском штате Калифорния азербайджанец Фаррух Мамедов удостоен специальной награды управления полиции города Кэмпбелл-Сити.

Местный телеканал ABC7 подготовил сюжет об этом азербайджанце, которого полиция США назвала героем. В сюжете рассказывается о террористическом плане, подготовленном преступником, и о героизме Мамедова, сорвавшего этот план. Мамедов позвонил в службу экстренной помощи и сообщил полиции о террористе.

На место происшествия прибыли правоохранительные органы и задержали преступника, планировавшего массовый расстрел. В полиции заявили, что звонок Фарруха Мамедова спас жизни сотни людей.