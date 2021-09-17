Европу призвали стать более независимой от США

Евросоюз должен действовать более независимо от США в военном плане, заявила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Крамп-Карренбауэр сказала об этом в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, отметив, что «это не означает, что мы должны отделиться от американцев», передает ТАСС.

«Но могут возникнуть такие ситуации, при которых у нас будут другие интересы, в том числе внутри НАТО. Тогда мы должны быть более дееспособными при помощи собственных сил», – считает она.

Министр напомнила, что после захвата талибами власти в Афганистане европейские коллеги обсуждали на экстренном заседании пути выхода из ситуации, и тогда рассматривались в числе прочего силы быстрого реагирования. По ее словам, она предложит свое видение по формированию таких сил до конца октября.