Коммунист Казарян видит спасение Армении в союзном государстве с Россией

Лидер Коммунистической партии Армении Ерджаник Казарян звявил, что вхождение Армении в Союзное государство России и Беларуси стало бы безусловным шагом вперед и положительно повлияло бы на экономику Армении, на ее безопасность, на становление армянской государственности.

"Молодые специалисты выезжают в Россию и шикарно говорят на английском, но у них очень слабый русский язык, поэтому нужно ставить задачу увеличения как минимум в два раза количества уроков русского языка в школе, восстановить русские школы", - сказал Казарян армянским СМИ.

По его словам, это не ассимиляция, а именно интеграция двух братских народов.

Казарян добавил, что сейчас в Армении много политических деятелей, которые получают гранты из соросовских фондов и культивируют идею о том, что другие страны оказывали больше содействия, но это не так.