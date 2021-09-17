Российские военные корабли вошли в Бакинскую бухту
Делегация Военно-морского флота Российской Федерации прибыла в Баку. Суда ВМФ России "Астрахань" и "Анатолий Гужвин" вошли в Бакинский морской порт под звуки военного оркестра, передает Sputnik Азербайджан.
На церемонии встречи присутствовали официальные лица Военно-морских сил Азербайджана, а также представители посольства России в Баку.
Ранее сообщалось, что корабли России, Азербайджана, Ирана и Казахстана проведут в сентябре совместные военно-морские учения в Каспийском море.