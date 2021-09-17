Фестиваль Узеира Гаджибекова в Шуше спустя 30 лет

Впервые спустя 30 лет день рождения выдающегося азербайджанского композитора Узеира Гаджибекова, 18 сентября, будет отмечаться в его родном городе – в освобожденной от оккупации Шуше. Международный музыкальный фестиваль Узеира Гаджибекова вновь проводится в этом городе. В связи с этим сюда приехали известные деятели культуры Азербайджана.

Согласно информации, вначале гости посетят Джыдыр дюзю, Дом-музей Бюльбюля, Дом-музей Узеира Гаджибекова, осмотрят доставленные из Баку в Шушу по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева бюсты Узеира Гаджибекова, Хуршидбану Натаван и Бюльбюля.

Мероприятия фестиваля пройдут также в Баку, Гяндже и Агдаме.

XIII Международный музыкальный фестиваль Узеира Гаджибекова - второй фестиваль, проводимый в Шуше после освобождения города от оккупации. Культурная столица Азербайджана 12 мая принимала музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль".