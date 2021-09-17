Швейцария посчитала: на встречу Путина и Байдена потратили более $10 миллионов

Швейцарский кантон Женева завершает подсчет стоимости проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, итоговая сумма может превысить 10 миллионов долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы руководства региона Эммануэля Куэно.

"Окончательный расчет затрат кантона на проведение саммита Россия - США завершается и очень скоро будет отправлен Федеральным властям, с которыми кантон Женева тесно сотрудничает по этому вопросу", - сказал он.

Эта сумма может вырасти после окончательных подсчетов, заявил пресс-секретарь. Точную стоимость саммита он пообещал огласить позднее.