Автомобиль талибов подорвали в Джелалабаде: есть жертвы

Взрывное устройство сработало на пути военизированного патруля "Талибана" в афганском Джелалабаде, сообщает ShamshadNews. Погибли по меньшей мере три человека, 18 получили ранения.

Инцидент произошел утром 18 сентября в районе PD7 административного центра провинции Нангархар. Ряд источников указывает, что бомба была заложена под стоящим на обочине автомобилем. Осколочные ранения получили четыре бойца движения, уцелевшие открыли огонь и ранили несколько человек. По некоторым данным, пострадали следовавшие в школу ученики. Какие травмы они получили, не уточняется.

Примерно за час до этого взрыв прогремел в населенном шиитами районе Кабула, пострадали два человека.