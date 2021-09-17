В Турции раскритиковали провокационное заявление Евросоюза

Пункты совместного заявления по итогам саммита стран юга Евросоюза (MED9), посвященные Восточному Средиземноморью, Кипру и нелегальной миграции, являются предвзятыми, лишены видения и оторваны от реальности. Об этом сказал официальный представитель МИД Турции Танжу Билгич, пердает Anadolu.

Турецкий дипломат напомнил, что совместное заявление было принято по итогам встречи в Афинах девяти стран-участниц ЕС - Франции, греческой части Кипра, Хорватии, Испании, Италии, Мальты, Португалии, Словении и Греции.

«Анкара призывает страны ЕС, подписавшие вышеупомянутое заявление, отказаться от односторонних и предвзятых подходов, которым слепо следуют под предлогом солидарности с Грецией и греческой части Кипра», - отметил представитель турецкой дипломатии.