Мультимиллионера признали виновным в убийстве 20-летней давности

Присяжные признали американского мультимиллионера Роберта Дерста виновным в убийстве 20-летней давности. Его близкая подруга Сьюзан Берман якобы знала правду об исчезновении жены бизнесмена и за это была убита, передает телеканал CNN.

Согласно решению присяжных, Дерст в 2000 году «умышленно выстрелил из пистолета и причинил женщине тяжкие телесные повреждения, которые повлекли за собой смерть Берман».

Обвинение считает, что миллионер убил подругу, чтобы она не обратилась в полицию и не рассказала правду об исчезновении его жены 35 лет назад, которую считают погибшей. Бизнесмена не привлекали к ответственности за убийство супруги, он неоднократно отрицал, что причастен к этому, передает РИА Новости.

78-летнему миллионеру грозит пожизненное заключение, приговор вынесут 18 октября. Состояние Дерста оценивается примерно в 100 млн долларов.