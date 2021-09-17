«Плохой сигнал»: Франция обвиняет Австралию в предательстве

Посол Франции в Австралии Жан-Пьер Тебо в связи с разрывом контракта между Австралией и Францией по подводным лодкам заявил, что Канберра готовила предательство в отношении Парижа, сообщает газета Sydney Morning Herald.

"У нас есть очень надежные сообщения от независимой прессы... о том, что все это (разрыв контракта с Францией после создания партнерства между Австралией, Великобританией и США) готовилось в течение 18 месяцев... Если опубликованные сообщения... о готовившемся предательстве... верны - а они не были опровергнуты, - то это серьезное нарушение доверия и очень плохой сигнал", - заявил посол.

Тебо подтвердил, что министр обороны Австралии Питер Даттон связался со своим французским коллегой по поводу решения только после того, как о нем рассказали СМИ, и добавил, что в течение 18 месяцев не было "никаких предупреждений", пока план создавался между Австралией, США и Великобританией.

Ранее Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения на 56 миллиардов евро по подлодкам с французской компанией Naval Group. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии "ударом в спину".