МИД Голландии обвинил Арифа Гаджиева, Ганимата Захида, Рамина Гаджилы в подделке документов

МИД Нидерландов подготовил специальный доклад по Азербайджану, в котором рассказывается о политической, экономической и социальной ситуации в стране, а также даны общие сведения в области обеспечения прав человека.

Имена оппозиционеров Рамина Гаджилы, Ганимата Захида, Арифа Гаджилы, а также Европейский координационный центр «Мусават» указаны в 99-страничном официальном документе Министерства иностранных дел Нидерландов.

Одним из моментов, привлекающих внимание в отчете, является информация о «бизнесе» азербайджанских оппозиционеров по выдаче поддельных документов гражданам в Азербайджане для их использования как внутри страны, так и за рубежом. Эта информация в докладе отражена в пунктах 2.1.4, 2.1.4.1 и 2.1.4.2 второго раздела под названием «Личность, гражданство и документы». Пункт 2.1.4 документа называется «Фальсификация документов».

Следующим из моментов, привлекающих внимание в докладе, является мошенничество оппозиционеров, связанное с мигрантами. Согласно документу, объем поступающих по этому вопросу данных вырос с 2015 года.

В отчете МИД Нидерландов упоминается имя Рамина Гаджилы. Со ссылкой на Meydan Tv отмечается, что через его туристическое агентство более 100 человек уехали за границу под видом туристов, но на самом деле Гаджилы помог им остаться там в качестве мигрантов.

Пункт 2.1.4.2 документа называется «Махинации в связи с получением убежища за рубежом». Данные, содержащиеся здесь, в основном были получены из Meydan tv, информагентства Turan и других медиаструктур, а также из официальных государственных организаций.

В документе говорится, что с 2015 года распространяется информация о незаконном изготовлении или выдаче членами оппозиционной партии "Мусават" членских билетов и рекомендательных писем. Эти и другие документы были подделаны.

Кроме того, желающие получить убежище за рубежом использовали сфальсифицированные документы, выданные оппозиционной Партией Народного фронта Азербайджана.

В документе МИД Нидерландов содержится информация о том, что лидер партии «Мусават» Ариф Гаджилы на протяжении пяти лет предоставил рекомендательные письма 197 лицам.

В отчете отмечается, что 13 ноября 2019 года немецкая полиция провела обыск в 13 офисах и домах в Кельне, Франкфурте и Дюссельдорфе, где были обнаружены партийные билеты, рекомендательные письма и печать. Подчеркивается, что в связи с этими событиями также упоминался Европейский координационный центр "Мусават".

Также в отчете говорится, что имя проживающего во Франции журналиста Ганимата Захида фигурирует в деле о подделке документов, связанных с получением права на убежище. Однако подчеркивается, что в Азербайджане не возбуждалось ни одного уголовного дела по этому поводу, в связи с чем получить подтверждение информации не удалось.