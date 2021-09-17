Александр Караваев, автор haqqin.az 14:09

Похороны Doing Business, самого раскрученного рейтинга Всемирного банка, подвели черту под концепцией глобализации 1980-1990-х годов, в рамках которой мы жили последние сорок лет. Закрытие этого вида экономического состязания государств откроет двери другим рейтингам, сводимым уже по региональным критериям, без навязывания экономических методик и политических обязательств.

Идея рейтинга DB появилась на волне оптимизма 1990-2000-х как результат анализа распада советского социалистического пространства. Считалось, что страны соцлагеря, постепенно совершая конвергенцию с капиталистической системой или транзит к ней, неизбежно должны пройти все стадии, которые миновал мир западного капитализма, пусть и в ускоренном режиме, и в конечном итоге прийти к тем стандартам, которые выработал так называемый "первый мир". Европейский костюм на плечах туземной элиты И в какой-то мере эта концепция сработала. Начиная с первого комплексного межстранового отчета «Ведение бизнеса 2005» по 2019 год, было внедрено более 3800 реформ регулирования бизнеса в 190 странах. Охват и масштаб поражает воображение. Большинство этих реформ внедрено в государствах со среднем уровнем дохода и в таких областях, как создание предприятий, получение разрешений на строительство, подключение к системе электроснабжения и налогообложения. Самые распространенные реформы включали разработку онлайн-платформ типа цифровых госуслуг "одно окно", повышение надежности электроснабжения, снижение ряда налогов, усиление защиты прав миноритарных инвесторов, оптимизация процессов регистрации собственности и автоматизация логистики международных торговых операций. Помните, как на рубеже 2000-2010-х правительства и руководства многих стран СНГ высказывались относительно позиций своих стран в рейтинге, требуя от чиновников усиливать деятельность для улучшения показателей. DB был хорош как набор универсальных констант, они декларировали игрокам "уровень нормы". С другой стороны, сведение всех "под одну гребёнку" - выглядит красиво как форма состязания, но вряд ли работает как постановщик приоритетных задач. Да, хорошо когда лучшие практики видны обществу и стимулируют власти: лучше подключиться к электричеству за три дня за меньшие деньги, чем за 20 и за большие. Но далеко не всегда изменение рейтинга говорит о реальной ситуации в стране - и не важно в какую сторону изменился рейтинг. Универсальное ранжирование - обоюдоострое оружие. С одной стороны, вовлекает в модную глобальную игру национальные власти, и тогда нередко это выглядит как европейский костюм на плечах туземной элиты. Ведь цель "подняться в рейтинге" порождает манипуляции как отдельно взятого государства, так и чиновников Всемирного Банка - ответная попытка бюрократии занизить показатели страны в следующих отчётах. При этом борьба за место в рейтинге подменяет содержание реальных процессов. Вряд ли мы получим достоверную картину о конкретной стране в силу разношерстности группы и бульона из субъективных и объективных критериев оценки. Когда лидируют Азербайджан с Казахстаном и взлетает Россия Совершенно лабораторный пример описанной ситуации - это отношение к рейтингу DB российского руководства. В стартовом рейтинге, опубликованном в 2002 году, Россия заняла 83-е место из 85 стран, позади нее оказались только Боливия и Доминиканская Республика.

Это произвело шок на экспертов, но не сильно огорчило руководство, занятое другими, более существенными вопросами. В 2000-е годы лидером по продвижению в DB были Казахстан и Азербайджан. Но в каденцию президента Дмитрия Медведева ситуация резко изменилась, в Москве поняли, что рейтинг серьезно оценивается ключевыми мировыми инвесторами, была надежда или определенная иллюзия, что Россия будет продолжать идти по пути усиленной глобализации в мировую экономику. В то же время в 2010 году Россия получила худшую оценку в рейтинге за всю историю - 124-е место. Поэтому среди целевых показателей "майских указов" Владимира Путина, подписанных в 2012 году, было заявлено получение Россией как минимум 20-го места в рейтинге Doing Business к 2018 году. Добиться этого планировалось за счет реформ законодательства и устранения административных барьеров для предпринимателей. После этого цикл интереса к международному рейтингованию в Кремле завершился. В новых майских указах 7 мая 2018 года позиция в DB в качестве целевого показателя уже не обозначалась. Однако маховик запустился. Положение России в рейтинге постоянно улучшалось. В 2014 году она заняла 62-е место, в 2018 году - 31-е. В последнем докладе, опубликованном в октябре 2019 года, Россия поднялась с 31-го на 28-е место из 190 стран, опередив такие государства, как Япония, Испания и Франция.

Интересный парадокс Doing Business, который, видимо, произвел впечатление на его создателей и стал причиной свёртывания этого мерила трансформации: постсоветские государства очень быстро берут на вооружение эти правила игры и добиваются удивительных результатов. В частности, ракетой взлетел Узбекистан, переместившись по шкале со 150-го места в 2011 году, до 76-го в 2019. Как оказалось, это стало предметом разбирательства, внутри Всемирного банка возник некий негласный "протокол Узбекистана" - оценщики DB приняли решение на основании своих соображений не признавать данные, поступившие из этой страны. Этот же самый "протокол" ударил и по Азербайджану, показатели которого руководство DB решило занизить, не поверив своим же критериям оценки и сбору информации по своим же методикам. Действовал известный принцип "отрицания" - этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Рейтинг зоны ШОС и новые подходы Одним словом, инструмент, который завуалированно пытались использовать для давления на "второй мир", длительно придерживая его в предбаннике вторичности, оказался работающим против его создателей. С другой стороны, получившийся на выходе агрегированный показатель действительно позволяет неким образом ранжировать государства. Но практическая польза от этого, как раз в силу разношерстности исходных параметров, выглядит в лучшем случае спорной. Есть ли альтернатива Doing Business? Во-первых, крушение DB поднимет ставки банковским и крупнейшим аудиторским рейтингам типа Standard & Poor's, Moody's и Fitch. В то же время можно прогнозировать и появление новых на базе крупнейших евразийских объединений. Возможно, появление рейтинга, аналогичного охвату DB, внутри ШОС, при содействии Азиатского банка развития.