На "горячую линию" 112 МЧС поступила информация о том, что в селе Урва Гусарского района проливные дожди размыли дороги и местные жители оказались в беспомощном состоянии посреди сельскохозяйственных угодий. Об этом говорится в сообщении Министерства по чрезвычайным ситуациям.

На место происшествия были направлены соответствующие силы войск гражданской обороны МЧС. При оценке оперативных условий на месте выяснилось, что 35 человек, прибывших на поля для хозяйственной деятельности, а также один автомобиль не смогли покинуть местность из-за проливных дождей, размывших дороги.

Несмотря на сложные для проезда пути и ограниченный доступ к месту ЧП, в результате спасательной операции граждане и автомобиль были эвакуированы в безопасную зону.