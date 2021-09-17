Легендарный чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов был крайне огорчен поражению своего троюродного брата и представителя его команды Шамиля Завурова от азербайджанского бойца Наримана Аббасова в первом раунде титульного боя AMC Fight Nights в Москве.

Поединок в легком весе (70,8 кг) завершился нокаутирующей победой Аббасова, который сохранил у себя пояс чемпиона. Турнир был посвящен памяти отца Хабиба - Абдулманапа Нурмагомедова, скончавшегося в прошлом году от коронавируса.

«Спасибо, брат, тебе за все, - обратился Хабиб к Завурову. - Ты всегда был рядом. И мое становление как личности, и мой успех в спорте напрямую связаны с тобой. Альхамдулиллах, что Аллах окружил меня многими достойными людьми, которые впоследствии положительно влияли на меня и имеют большое значение в моей жизни. Ведь окружение имеет огромное значение, но ты наряду с отцом был на первом месте. Выше голову, ведь всё только начинается.

Наримана Аббасова поздравляю от души, это спорт, и тут самое главное — уважение. Удачи тебе, брат, ты и твоя команда - очень достойные люди, и я всегда буду рад помочь вам, если понадобится моя помощь. Пусть Всевышний бережет вас всех».

В сети также появилось видео реакции Нурмагомедова на происходящее в ходе вчерашнего боя. Во время поединка чемпион испытывал сильные эмоции и был крайне раздосадован, когда Аббасов нокаутировал Завурова.