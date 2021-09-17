Уже 507: работодатели активно присоединяются к «Марафону занятости»

Число работодателей, присоединившихся к «Марафону занятости», начатому Министерством труда и социальной защиты населения, уже достигло 507. Из них 265 относятся к государственному сектору, 242 – к частному.

В пресс-службе Минтруда haqqin.az сообщили, что марафону, направленному на поддержку трудоустройства членов семей шехидов и ветеранов Отечественной войны, работодателями уже представлено 2 489 вакансий.

На основе направлений на работу по объявленным вакансиям работой уже обеспечены 715 человек (в том числе 118 членов семей шехидов и 597 лиц, получивших ранения в Отечественной войне). В настоящее время продолжается процесс выдачи направлений на работу лицам данной категории.

Желающие трудоустроиться члены семей шехидов и ветераны Отечественной войны могут обратиться, указав информацию о себе, перейдя по ссылке: https://dma.gov.az/layiheler/mesgulluq-marafonu.