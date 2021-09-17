Препарат против ВИЧ может вылечить от COVID?

Израильское русскоязычное издание «Детали» пишет, что компания Code Pharma недавно завершила первую фазу испытаний своего препарата Codivir для использования против коронавируса. По словам гендиректора компании Циона Айни, цель состоит в том, чтобы завершить испытания в течение примерно трех-шести месяцев, а затем подать заявку на экстренное разрешение на применение препарата.

В первой фазе испытаний, проходившей в больнице в Сан-Паулу (Бразилия), приняли участие 12 пациентов в возрасте от 18 до 60 лет с COVID-19 легкой и средней степени тяжести. Пациенты получали по две инъекции препарата в день в течение 10 дней. По словам Мааяна, у пяти пациентов во время лечения наблюдалось очень сильное снижение вирусной нагрузки. Codivir значительно подавлял репликацию вируса у всех пациентов, эффект был заметен уже через три дня после начала лечения. Айни отмечает, что у пациентов не было значительных побочных эффектов от самого лечения. Кроме того, у тех, кто получал препарат, не возникли осложнения, которые очень часто появляются при COVID-19.

До испытаний в Бразилии Code Pharma неофициально тестировала препарат на пациентах в Конго. «Одна больница там начала вводить его пациентам с COVID-19, и они полностью поправились», - утверждает Айни.

Лабораторные испытания также показали хорошие результаты.