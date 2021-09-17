Синоптики рассказали о погоде в Баку и регионах
Завтра, 19 сентября, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается погода без осадков, северо-западный ветер днем сменится юго-восточным, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на полуострове ночью составит 18-21, днем 25-28, в Баку ночью 18-20, днем 25-27 градусов тепла.
Атмосферное давленое - 761 миллиметр ртутного столба, относительная влажность ночью 60-70%, днем 40-45%.
Завтра днем в некоторых горных районах Азербайджана ожидаются кратковременные грозовые дожди, на остальной территории страны прогнозируется погода без осадков, восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 16-21, днем 29-34, в горах ночью 5-10, днем 13-18 градусов тепла.