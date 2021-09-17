Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил с официальным визитом Грузию. Визит завершился в Батуми, где состоялась неформальная встреча Пашиняна с грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили, в ходе которой, как писали армянские СМИ, «стороны выразили удовлетворение ходом переговоров и договорились продолжить активные контакты как в официальном, так и в неофициальном форматах».

Армянская газета «Паст» пишет, что «посещение Батуми было воспринято неоднозначно и значительной частью армянского общества, и особенно некоторыми российскими политическими кругами».

Но издание решило остановить внимание не на этом факте, а на том, что Пашинян на несколько часов исчез из поле зрения сопровождавших его лиц.

«Как передают наши грузинские источники, в этот день Пашинян неожиданно «исчез» в Батуми примерно на 3-4 часа, и о его местонахождении не знали ни грузинская сторона, ни сотрудники службы протокола премьер-министра. Кто сопровождал его в это время или сопровождал ли вообще, нам не удалось выяснить. Неизвестно также, где в это период находился Пашинян. Это тот случай, когда даже туманные предположения – неблагодарное дело, однако само по себе это уже удивительное явление, если не сказать странное», - пишет армянская газета.