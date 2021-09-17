За убийство на могиле Лоту Гули — пожизненное

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на турецкие СМИ, обвиняемого в убийстве Али Гашимова на могиле Лоту Гули Кянана Иманзаде прокурор потребовал приговорить к пожизненному заключению.

Завершилось следствие по делу об убийстве, совершенном в январе этого года в Стамбуле на могиле известного азербайджанского криминального авторитета Надира Салифова (Лоту Гули).

В обвинительном акте, составленном Бакыркёйской прокуратурой, приводятся подробности этого убийства. Так, Кянан Иманзаде в своих показаниях заявил, что его друг, связавшись с ним по телефону из России, сообщил, что Али отправили в Стамбул, чтобы убить его.

«Чтобы обсудить этот вопрос, мы пошли на могилу Надира Салифова, которого Али считал братом. Мы поспорили с Али, я его толкнул, и он упал. Я помог ему подняться и обнял его. Я дал ему оружие, чтобы он для успокоения сделал выстрел в воздух. Но Али направил оружие себе прямо в висок. Когда я попытался отнять у него оружие, он выстрелил, я получил ранение в руку. По дороге в больницу узнал, что Али умер», - рассказал Кянан Иманзаде.

Однако следствие не верит этой версии и пришло к заключению, что Иманзаде умышленно убил Гашимова. В отношении него выдвинуты обвинения по статьям "умышленное убийство" и "незаконное ношение огнестрельного оружия". Прокурор потребовал приговорить Иманзаде к пожизненному заключению.