Азербайджан. Коронавирус. Рост числа заболевших и умерших
В Азербайджане за последние сутки выявлены 2 042 случая заражения коронавирусом, 3 224 человека вылечились, 29 – скончались, сообщает haqqin.az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
Всего в Азербайджане выявлено 470 985 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 430 717 человек вылечились, 6 280 – скончались, число активных больных составляет 33 988.
Накануне в Азербайджане было выявлено 1 770 случаев заражения коронавирусом, 3 788 человек вылечились, 24 – скончались.