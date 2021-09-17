Талибы отказались от узбекского языка и объявили «день независимости от русских и американцев»

Движение «Талибан» издало временный закон для Афганистана, согласно которому официальной религией страны установлен суннитский ислам ханафитского мазхаба, а языки – пушту и дари, узбекский язык был лишен специального статуса.

Также в Афганистане будут созданы совет исламских юристов и высший совет, в который будут входить политические деятели, ученые и священнослужители из каждой провинции. Главой исполнительной власти объявляется президент, которого будут избирать граждане и члены высшего совета. Для обеспечения прозрачных выборов будет создана избирательная комиссия, передает РИА Новости со ссылкой на документ.

Отмечается, что «день независимости от британцев, русских и американцев» станет праздником.