Азербайджанские минометчики заняли огневые позиции фото; видео
Продолжаются интенсивные занятия по боевой подготовке с минометными подразделениями азербайджанской армии. Как передает Министерство обороны, в ходе занятий выполняются задачи по занятию батареями огневых позиций и развертыванию командно-наблюдательного пункта.
Минометные установки приводятся в указанные сроки в боевое положение, выполняются боевые стрельбы по плановым и незапланированным целям.
Привлеченный к занятиям личный состав точным огнем уничтожает заданные цели.