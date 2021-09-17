Экоакция: территорию у водохранилища Гюней-Загалы очистили от бытовых отходов

По инициативе дочерней компании закрытого акционерного общества AzerGold, Общества с ограниченной ответственностью Daşkəsən Dəmir Filiz и при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов состоялась экологическая акция вокруг водохранилища Гюней-Загалы в Дашкесанском районе.

Водохранилище Гюней-Загалы находится в 8 километрах к югу от города Дашкесан, между деревнями Хошбулаг и Загалы у долины реки Гошгарчай. Водохранилище было построено в 1969 году с целью удовлетворения потребностей Азербайджанского горнодобывающего комбината по переработке руды в технической воде в производстве концентрата мокрым способом. В тот период для производства 1 миллиона тонн концентрата использовалось около 3 миллионов кубометров воды из водохранилища. Объем воды, требуемой для планируемого производства 1,2 миллиона тонн концентрата в будущем, составляет 3,6 миллиона кубометров.

На данный момент со стороны ООО предпринимаются необходимые меры для увеличения общего объема воды и охраны водных ресурсов водохранилища, находящегося на балансе компании.

В рамках акции, посвященной 18 сентября – Международному дню очистки побережья, представителями ЗАО AzerGold и Министерства экологии и природных ресурсов территория вокруг водохранилища была очищена от различных бытовых отходов. Собранные отходы были направлены на переработку, а на территории были установлены различные табло, призывающие охранять окружающую среду.

В рамках акции с целью увеличения популяции рыб при участии министра экологии и природных ресурсов Мухтара Бабаева, председателя правления ЗАО AzerGold Закира Ибрагимова, директора ООО Daşkəsən Dəmir Filiz Огтая Мамедова в водохранилище были запущены мальки форели.

Международный день очистки побережья — это календарь масштабных кампаний по очистке берегов водоемов. На протяжении последних 30 лет более 100 стран мира ежегодно отмечают этот день. С этой целью десятки тысяч людей по всему миру вызвались очистить берега своих земель.