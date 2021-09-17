Мамед Эфендиев, отдел экономики 16:50

Накануне правление Центрального банка Азербайджана приняло решение повысить учетную ставку на 0,25 процентных пункта – с 6,25% до 6,5%. Соответственно верхний предел коридора процентных ставок повышен с 6,75% до 7%, нижний – с 5,75% до 6%. Учетная ставка – важный инструмент Центробанка для регулирования финансового рынка, по его изменениям в сторону повышения или понижения можно судить о происходящих в экономике страны явлениях, которые порой протекают незаметно для окружающих. А сегодня, когда мир сотрясается от финансово-экономических колебаний, каждый шаг Центробанка надо воспринимать как можно серьезнее, рассматривая под лупой буквально каждую точку.

Итак, что же побудило Центробанк к такому шагу, ведь учетная ставка оставалась неизменной уже 9 месяцев? Ответ дан в сообщении самого банка. Решение принято на основе прогноза краткосрочных и среднесрочных инфляционных факторов с учетом влияния усиливающихся инфляционных процессов в мировой экономике, в частности переноса в национальную экономику роста цен на продовольствие и сырье, транспортных и логистических издержек, а также процессов либерализации регулируемых цен и тарифов на фоне роста сбалансированного внутреннего спроса. Ясно отмечается, что происходит то, чего больше всего опасаются всегда наш Центробанк и его глава Эльман Рустамов. На азербайджанскую экономику вновь растет давление внешних факторов. Здесь правительство и Центробанк буквально бессильны, глобальные процессы им не подвластны. Вернее, им остается только предпринимать меры по смягчению такого давления, потому что внешние факторы «ослабляют нейтрализующий эффект монетарно-фискальной политики, усиливая роль инфляционных факторов в балансе рисков стабильности цен. Предотвращение отклонения инфляции от цели в горизонте прогноза обуславливает выход денежно-кредитной политики из фазы паузы».

Страшное для многих слово «инфляция» опять всплывает на поверхность общественной жизни со всеми своими нежелаемыми перспективами. По предварительным прогнозам Центробанка, в этом году уровень инфляции должен был составить до 4% с возможным отклонением вверх или вниз на 2%, а по прогнозам Минэкономики - 4,9% против 2,8% в 2020 году. Но сегодня, как видно, Центробанк уже не так спокоен за этот показатель, на регулирование которого он в целом и нацелен. И это чувствуется явно - согласно новым прогнозам, среднегодовая инфляция в текущем году ожидается на уровне 5,4%-5,8%, а годовая - 7%-7,5%, что чуть ли не вдвое выше предварительных прогнозов. И только в следующем году банк ожидает годовую инфляцию в пределах 4%-5%. Да, волнения внешне всегда выдержанного главного банкира представить нетрудно. Не срабатывают даже сезонные факторы. Так, если в последние годы в Азербайджане традиционно в мае-августе до 3-7% растет кумулятивная дефляция, то в этом году этот показатель составил всего 0,8%. Сильный рост цен на продовольственные товары в мире все больше сказывается и на азербайджанском рынке, грозя выйти из-под контроля. Но главный банкир – человек консервативного склада, не склонный допускать серьезных и резких отклонений. И он запускает новый монетарный механизм. Монетарные условия в Азербайджане приобретают антиинфляционный характер, поэтому значительных изменений номинальных процентов по кредитам и депозитам не наблюдается, отмечает Центробанк. Даже в условиях роста инфляции номинальные проценты остаются неизменными, что обуславливает снижение реальных процентов. А профицитный госбюджет и рост остатка средств на едином казначейском счету обеспечивают рост денежной базы, которая выросла за 8 месяцев с начала года на 4,5%. В условиях растущего риска банки страны только в августе увеличили кредитный портфель на 1,6% (за 8 месяцев – на 7,4%), потребительские кредиты выросли на 12,9%, а ипотечные – на 12,2%. Продолжается процесс дедолларизации, которая в августе упала до 44,7% по депозитам физлиц и до 26,8% – по кредитам.