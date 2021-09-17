Эльман Рустамов в предчувствии большой беды наш комментарий

Мамед Эфендиев, отдел экономики

Накануне правление Центрального банка Азербайджана приняло решение повысить учетную ставку на 0,25 процентных пункта – с 6,25% до 6,5%. Соответственно верхний предел коридора процентных ставок повышен с 6,75% до 7%, нижний – с 5,75% до 6%.

Учетная ставка – важный инструмент Центробанка для регулирования финансового рынка, по его изменениям в сторону повышения или понижения можно судить о происходящих в экономике страны явлениях, которые порой протекают незаметно для окружающих. А сегодня, когда мир сотрясается от финансово-экономических колебаний, каждый шаг Центробанка надо воспринимать как можно серьезнее, рассматривая под лупой буквально каждую точку.

Центробанк Азербайджана решил повысить учетную ставку на 0,25 процентных пункта – с 6,25% до 6,5%

Итак, что же побудило Центробанк к такому шагу, ведь учетная ставка оставалась неизменной уже 9 месяцев? Ответ дан в сообщении самого банка. Решение принято на основе прогноза краткосрочных и среднесрочных инфляционных факторов с учетом влияния усиливающихся инфляционных процессов в мировой экономике, в частности переноса в национальную экономику роста цен на продовольствие и сырье, транспортных и логистических издержек, а также процессов либерализации регулируемых цен и тарифов на фоне роста сбалансированного внутреннего спроса.

Ясно отмечается, что происходит то, чего больше всего опасаются всегда наш Центробанк и его глава Эльман Рустамов. На азербайджанскую экономику вновь растет давление внешних факторов. Здесь правительство и Центробанк буквально бессильны, глобальные процессы им не подвластны. Вернее, им остается только предпринимать меры по смягчению такого давления, потому что внешние факторы «ослабляют нейтрализующий эффект монетарно-фискальной политики, усиливая роль инфляционных факторов в балансе рисков стабильности цен. Предотвращение отклонения инфляции от цели в горизонте прогноза обуславливает выход денежно-кредитной политики из фазы паузы».

На азербайджанскую экономику растет давление внешних факторов. Здесь Центробанк бессилен

Страшное для многих слово «инфляция» опять всплывает на поверхность общественной жизни со всеми своими нежелаемыми перспективами. По предварительным прогнозам Центробанка, в этом году уровень инфляции должен был составить до 4% с возможным отклонением вверх или вниз на 2%, а по прогнозам Минэкономики - 4,9% против 2,8% в 2020 году. Но сегодня, как видно, Центробанк уже не так спокоен за этот показатель, на регулирование которого он в целом и нацелен. И это чувствуется явно - согласно новым прогнозам, среднегодовая инфляция в текущем году ожидается на уровне 5,4%-5,8%, а годовая - 7%-7,5%, что чуть ли не вдвое выше предварительных прогнозов. И только в следующем году банк ожидает годовую инфляцию в пределах 4%-5%.

Да, волнения внешне всегда выдержанного главного банкира представить нетрудно. Не срабатывают даже сезонные факторы. Так, если в последние годы в Азербайджане традиционно в мае-августе до 3-7% растет кумулятивная дефляция, то в этом году этот показатель составил всего 0,8%. Сильный рост цен на продовольственные товары в мире все больше сказывается и на азербайджанском рынке, грозя выйти из-под контроля.

Но главный банкир – человек консервативного склада, не склонный допускать серьезных и резких отклонений. И он запускает новый монетарный механизм.

Монетарные условия в Азербайджане приобретают антиинфляционный характер, поэтому значительных изменений номинальных процентов по кредитам и депозитам не наблюдается, отмечает Центробанк. Даже в условиях роста инфляции номинальные проценты остаются неизменными, что обуславливает снижение реальных процентов. А профицитный госбюджет и рост остатка средств на едином казначейском счету обеспечивают рост денежной базы, которая выросла за 8 месяцев с начала года на 4,5%. В условиях растущего риска банки страны только в августе увеличили кредитный портфель на 1,6% (за 8 месяцев – на 7,4%), потребительские кредиты выросли на 12,9%, а ипотечные – на 12,2%. Продолжается процесс дедолларизации, которая в августе упала до 44,7% по депозитам физлиц и до 26,8% – по кредитам.

Страшное для многих слово «инфляция» опять всплывает на поверхность общественной жизни со всеми своими нежелаемыми перспективами

Придает банку уверенность и рост стратегических валютных резервов. За 8 месяцев с начала года объем таких резервов Азербайджана превысил 53 млрд долларов. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 2,8% или 2,4 млрд долларов. Резервы самого Центробанка выросли на 10,6% – до 7 млрд долларов. В целом рост стратегических валютных резервов Азербайджана указывает на стабильность маната, что облегчает борьбу с инфляцией. Но шесть лет назад мы уже были свидетелями того, как внешние факторы легко сломали такие защитные меры и дважды привели к девальвации нацвалюты – маната. Чтобы обуздать инфляцию, требуется добиться улучшения деятельности и остальных сфер экономики.

Центробанк отмечает, что ожидания по восстановлению экономического роста в этом году уже оправдываются в ненефтяном секторе экономики (нефтяной сектор зависит в основном от внешних факторов). За 8 месяцев январе-августе 2021 года рост в ненефтяной промышленности составил 18,7%, в том числе в сельском хозяйстве – 5%, оборот розничной торговли вырос на 2,7%, а платных услуг – на 4,9%. Растет и индекс предпринимательской уверенности, наблюдается положительная тенденция в заказах.

Да, делается многое. Но сумеют Центробанк и правительство страны выстоять перед очередной угрозой. Растущая глобальная инфляция на фоне дефицита продовольственной продукции – грозная сила, которая обещает сломить многие экономики, еще не успевшие прийти в себя после прошлогоднего экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Эта надвигающаяся беда и заставляет Эльмана Рустамова спешно вносить коррективы в свою монетарную политику. А как это отразится на реальной экономике, на уровне инфляции – покажет время.