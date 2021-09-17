Сафар Мехтиев рассказал Микурии об успехах азербайджанских таможенников
Председатель Государственного таможенного комитета генерал-полковник таможенной службы Сафар Мехтиев провел встречу в онлайн-формате с генеральным секретарем Всемирной таможенной организации Кунио Микурией.
Как сообщили haqqin.az в ГТК, в ходе встречи было отмечено удовлетворение нынешними прочными связями между Таможенным комитетом Азербайджана и Всемирной таможенной организацией, также выражена уверенность в дальнейшем развитии сотрудничества и достижении новых успехов в результате совместной деятельности.
С.Мехтиев рассказал об успешной деятельности госкомитета, несмотря на сложности, вызванные пандемией, о проектах, основанных на информационных технологиях, развитии международной торговли, шагах, предпринимаемых в борьбе с контрабандой, особенно незаконным оборотом наркотиков.
В свою очередь, Кунио Микурия поблагодарил главу ГТК за профессиональную деятельность госкомитета в период руководства им самым сложным и крупным Европейским регионом Всемирной таможенной организации, а также за эффективную организацию координации между таможенными органами стран-членов структуры.
На встрече стороны обменялись мнениями по поводу дальнейших шагов для укрепления сотрудничества, а также поддержки развития международной торговли.