Сафар Мехтиев рассказал Микурии об успехах азербайджанских таможенников

Как сообщили haqqin.az в ГТК, в ходе встречи было отмечено удовлетворение нынешними прочными связями между Таможенным комитетом Азербайджана и Всемирной таможенной организацией, также выражена уверенность в дальнейшем развитии сотрудничества и достижении новых успехов в результате совместной деятельности.

С.Мехтиев рассказал об успешной деятельности госкомитета, несмотря на сложности, вызванные пандемией, о проектах, основанных на информационных технологиях, развитии международной торговли, шагах, предпринимаемых в борьбе с контрабандой, особенно незаконным оборотом наркотиков.

В свою очередь, Кунио Микурия поблагодарил главу ГТК за профессиональную деятельность госкомитета в период руководства им самым сложным и крупным Европейским регионом Всемирной таможенной организации, а также за эффективную организацию координации между таможенными органами стран-членов структуры.