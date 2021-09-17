В Ереване неспокойно

Правоохранители в Ереване задержали участников акции протеста против запланированного властями на 21 сентября концерта в честь Дня независимости республики, сообщает ТАСС.

Согласно информации, около 200 участников акции пытались пройти на площадь Республики в центре Еревана, к зданию правительства, однако полиция перекрыла подступы к площади с прилегающих улиц. Задержания произошли на улице Абовяна, ведущей к главной площади Еревана.

Ранее глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что годовщину независимости необходимо отпраздновать должным образом. Он отметил, что на площади Республики в Ереване 21 сентября пройдут красочные праздничные мероприятия. Однако часть родственников погибших армянских военных потребовала отменить торжества. В выходные дни должны были пройти акции протеста.