Bloomberg назвал богатейшие семьи мира

Bloomberg опубликовало ежегодный рейтинг богатейших семей мира. Рейтинг возглавила семья Уолтон, ее состояние оценивается в 238,2 млрд долларов. Совокупный доход богатейших 25 семей мира составляет 1,7 трлн долларов.

Семье Уолтон принадлежит крупнейшая в мире сеть оптовой и розничной торговли Walmart. Компания была основана бизнесменом Сэмом Уолтоном в 1962 году. Сейчас число магазинов по всему миру превышает 10,5 тысяч, выручка компании составляет 559 млрд долларов. Семья Уолтон владеет 48% акций сети, передает РБК со ссылкой на данные Bloomberg.

В топ-10 самых богатых семей также вошли: семья Марс, владельцы производителя кондитерских изделий и продуктов длительного срока хранения Mars – 141,9 млрд долларов; семья Кох, владельцы американской нефтехимической корпорации Koch Industrues – 124,4 млрд долларов; семья Эрме, владельцы французского дома моды Hermes – 111,6 млрд долларов; саудовская королевская семья Аль Сауд – 100 млрд долларов; семья Амбани, владельцы индийского холдинга по добыче и переработке нефти Reliance Industries – 93,7 млрд долларов; семья Вертхаймер, владельцы французского модного дома Chanel – 61,8 млрд долларов и так далее.

По данным Bloomberg, совокупное состояние богатейших 25 семей мира составляет 1,7 трлн долларов, что на 22% больше, чем годом ранее.