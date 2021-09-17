Мусульмане России попросили построить в Москве больше мечетей

"Количество мусульман в Москве значительно возросло, соответственно, четыре мечети не удовлетворяют потребность религиозных людей, и они вынуждены молиться то под дождем, то под снегом, то на тротуарах", - добавил Аширов, пояснив, что для удовлетворения потребностей верующих для начала будет достаточно построить одну-две мечети, необязательно в центре российской столицы, а даже в ближнем Подмосковье.

"Уже более 15 лет ни одного места под мечеть не выделено до сих пор. В чем заключается причина, мы не знаем. Мечети в России строятся силами самих верующих — мусульманских меценатов", - пояснил Аширов, отметая финансовую подоплеку.