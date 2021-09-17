Почему «дельта» распространяется так быстро

Международная группа ученых провела исследование, которое позволило сделать вывод, что быстрое и широкое распространение «дельта»-варианта коронавируса во всем мире связано с его повышенной способностью воспроизводиться и сниженной чувствительностью к нейтрализующим антителам. Исследование было опубликовано в журнале Nature.

Специалисты из Индии вместе с коллегами из Европы и Японии провели сравнение характеристик разновидностей SARS-CoV-2. Лабораторные тесты показывают, что по сравнению с вариантом, впервые обнаруженным в китайском городе Ухань, «дельта» в шесть раз менее чувствительный к антителам тех, кто уже переболел, и в восемь раз меньше, чем тех, кто был вакцинирован Pfizer/BioNTech и AstraZeneca.

«Дельта», попадая в организм, размножается в дыхательных путях более эффективно, чем другие виды. По словам ученых, это связано с особой формой шиповатого белка в дельте, которая позволяет ему легче проникать в клетку.