Армии четырех стран заинтересовались турецким бронетранспортером

Турецкая оборонная компания - производитель бронетехники Nurol Makina впервые представила пикап-версию Yörük 4x4 на 15-й Международной выставке оборонной промышленности IDEF 2021 в Стамбуле в августе этого года.

Заместитель гендиректора Nurol Makina Аныл Карел сообщил, что пикап-версия Yörük 4x4 пригодна для многоцелевого использования, как в качестве боевой машины, так и для логистических целей.

По его словам, интерес к пикап-версии Yörük 4x4 был довольно высоким на выставке: «Не могу озвучить названия, но поступило несколько заказов. В компании начнут работать над ними».

По его словам, в течение года начнется поставка Yörük 4x4 в четыре страны.

Многоцелевой бронированный автомобиль может безопасно перевозить оружие и боеприпасы в суровых погодных и географических условиях.