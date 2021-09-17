Премьер Грузии: «Сначала я пошел к президенту Алиеву...»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев - мудрый лидер, который борется за развитие и процветание своей страны. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в эфире местного телевидения.

По словам Гарибашвили, Грузия сыграла важную роль в передаче Азербайджану карты с месторасположением 97 тыс. мин в обмен на 15 граждан Армении: «Безусловно, это была моя инициатива выступить посредником между Азербайджаном и Арменией», передает Anadolu.

Гарибашвили отметил, что переговоры начались в Баку: «Сначала я пошел к президенту Алиеву, хочу выразить ему свое самое глубокое уважение. В Азербайджане есть поистине мудрый лидер, который заботится о развитии страны и благополучии народа. Я поговорил с ним, и тогда зародилась эта идея».