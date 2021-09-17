«Габала» разгромила «Сабаил» и вышла в лидеры Премьер-лиги

В первом матче удачно стартовавшая в чемпионате «Габала» дома разгромила со счетом 5:0 «Сабаил» и вышла в единоличные лидеры. Все голы были забиты во втором тайме, причем четыре последних мяча влетели в ворота гостей, начиная с 83-й минуты.

Отличились Ровлан Мурадов (65-я минута), Ульви Искендеров (83-я), Этирам Шахвердиев (89-я), Рафаэль Уциг (90+1) и Исник Алими (90+4). Стоит сказать, что на 85-й минуте «Сабаил» остался в меньшинстве – за вторую желтую карточку с поля был удален Адильхан Гарахмедов.

Благодаря этой победе «Габала» с 10 очками занимает 1-е место в турнирной таблице. Но у «Карабаха», имеющего 7 очков, игра в запасе. Команда Гурбана Гурбанова свой матч 4-го тура против «Сумгаита» проведет 20 сентября.

Также сегодня состоится игра «Зиря» - «Сабах», а завтра встретятся «Нефтчи» и «Кешля».