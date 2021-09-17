Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 19:48

Что ж, приближается вторая годовщина коронапандемии, вирус если не побежден, то по крайней мере уже не вызывает массовых приступов паники… Народонаселение всего мира уже привыкло к тому, что есть такая инфекция, и этот факт надо принимать как данность… Ушли в прошлое и международные панические атаки в связи с повышением уровня заболеваемости в отдельных странах. Случись сейчас что-то подобное тому, что было в Италии весной 2020-го – никто бы не заметил. Максимум пару раз сообщили бы по ТВ и на второй день забыли бы. На 60-миллионную страну 10-12 тыс. заражений и 700-800 смертей в день на протяжении месяца вовсе не катастрофа. В пересчете на душу населения итальянский показатель уже давно превышен в десятках стран.

Италия была первой, и о ней заговорили на весь мир. И потом, это же все-таки Италия – Рим, Милан, Флоренция, Венеция, как-то все это не вяжется с понятиями «эпидемия» и «карантин». То ли дело Бразилия и Индия или какая-нибудь Грузия, где в августе этого года итальянский показатель на 100 000 населения был превышен раз в 5… Вакцинация дала свои результаты – цифры по заражению остаются высокими, но это всего лишь статистика: реально в странах с высоким уровнем вакцинации число тяжелобольных и умерших значительно сократилось. Впрочем, это всем известно, поэтому имеет смысл поговорить о другом… С первых дней пандемии мировая пресса, аналитики, футурологи, эксперты вступили в социалистическое соревнование под лозунгом «Мир больше никогда не будет прежним». Чего только не было сказано по поводу обозримого будущего постпандемийной эпохи. Мир изменится до неузнаваемости, и больше никогда не будет прежним. Офисы опустеют, потому что все будут работать из дома. Города опустеют, потому что все переберутся в безопасные пригороды, в частный сектор. Недвижимость обвалится в цене, поскольку квартиры в городах никому не будут нужны. Цены на нефть упадут, поскольку люди будут меньше ездить на машинах и летать на самолетах. Розничная торговля умрет, так как все будут покупать товары онлайн. Авиасообщение между странами сократится до предела, так как количество желающих полететь в другие страны самолетами уменьшится и акцент переместится на автомобильную доступность. Упадет продовольственный экспорт, так как все страны, наученные горьким опытом дефицита во время пандемии, начнут развивать свои производства.

А сколько было прогнозов по поводу Китая. Не счесть. В скором времени страну начнут покидать иностранные инвесторы, утверждали эксперты, радуя слух правительств развивающихся стран, выстроившихся в очередь для перехвата бегущих из Поднебесной бизнесменов. Соответственно, КНР ждет спад, а вместе с ним и мировую логистику, значительная часть которой сегодня построена на транспортировке грузов оттуда по всему миру… В общем, мир уже никогда не будет прежним… Увы, прошло меньше года, и теперь уже очевидно – мир прежний, и всегда будет таким. Если когда-то и станет другим – то это будет не одномоментное изменение в результате какого-то катаклизма, а долгий процесс эволюции. Да, конечно, спустя время мир-таки основательно изменится, но коронавирус здесь будет совершенно ни при чем, да и случится это ох как нескоро. Ну а пока мир не просто отказывается радикально меняться, но и стиснув зубы, через не могу, наплевав на вирус и на карантин, отчаянно пытается стать прежним. И похоже, это ему постепенно удается. Бедняжка Китай, которому предрекали обвал и бегство инвесторов, первым практически сумел вернуться к уровню 2019 года. И никто никуда не бежит, очередь стран, желающих перехватить инвесторов, постепенно рассосалась, а Джо Байден вовсе не горит желанием продолжать курс своего предшественника на жесткое противостояние с Пекином. Нет, на словах, конечно, да, но на деле… На словах Байден и Россию яростно критикует, но тогда непонятно, кто дал добро на завершение строительства «Северного потока-2»… Китай снова заваливает мир дешевой продукцией. Поток грузов настолько вырос, что стоимость транспортировки товаров контейнерами увеличилась в 3-4 раза. Настоящая катастрофа как для логистических компаний, так и для импортеров.

Экономика лихорадочно восстанавливается, и цены на все на свете растут ускоренными темпами – производство сырья, которое было приостановлено во время пандемии, теперь не поспевает за ростом… Дорожает пшеница, дорожает уголь, дорожает алюминий, дорожают почти все сырьевые товары. Судорожно растущая экономика снова пытается начать выпускать продукцию, оказывать услуги, коптить небо вредными выбросами, создавать дорожные пробки.

Самый наглядный показатель того, что мир возвращается в привычную колею, – рост цен на нефть. Значит машины начали ездить, самолеты летать, электростанции жечь топливо. Мир становится прежним. Нефть, как уже было сказано, дорожает, ну а то, что происходит с газом, простым словом «дорожает» не описать… Цены на голубое топливо взлетели в стратосферу из-за роста потребления в Европе и Азии. Во время пандемии добыча газа была значительно сокращена, а инвестиции приостановлены. Теперь спрос возвращается в норму, а добыча уже не поспевает – чтобы добыть газ сегодня, инвестировать надо было вчера, а вчера весь мир сидел в карантине и гадал, как изменится жизнь после пандемии. Окрыленные вакцинацией и открытыми границами, туристы снова потянулись к путешествиям по всему миру. Пока еще не в тех масштабах, что в 2019 году, но тенденция налицо. В среднем туристический бизнес в 2021 году достиг примерно 40% от уровня 2010 года, но это только начало. Если все пойдет как сейчас и в скором времени в мире не появится какой-нибудь непобедимый зета-штамм, который все снова перевернет с ног на голову, скорее всего, уже в 2022 году туризм снова будет прежним. Радость туристическим странам и головная боль экологам. Помните, как в Венеции во время карантина местные каналы вдруг стали прозрачными и чистыми? Прекрасные были деньки – с точки зрения охраны природы. Но венецианцы с вами вряд ли согласятся. Вместе с туризмом растет авиация, вместе с авиацией производство топлива, вместе с производством топлива нефтедобыча. Словом, такой в своем роде принцип домино, только наоборот.

Ритейлеры вздохнут спокойно – у них почти все, как прежде. Выяснилось, что никакая онлайн-торговля не может заменить объект вожделения всех женщин мира – Его Величество Шопинг… А еще оказалось, что при росте спроса на онлайн-покупки выполнение заказа затягивается на много часов – возможности компаний по доставке не безграничны. Проще встать, да и поехать в магазин... Сегодня у розничной торговли одна проблема – недостаточное восстановление покупательной способности граждан, а вот угроза от онлайн-торговли оказалась фейком… Что же все-таки осталось от пандемии? Неужто совсем ничего? Нет, кое-что все-таки есть. Дистанционная работа, которая до 2020 года была уделом только программистов, сейчас принимает куда более широкий размах. Однако по сути это дела не меняет - менеджеры компаний поняли, что работа в онлайн-режиме вполне возможна, но при этом дистанция никак не может заменить живой контакт и сотрудничество между людьми.