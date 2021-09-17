В Баку встретились азербайджанские и российские военные моряки
Состоялась рабочая встреча между главой военной делегации Каспийской флотилии РФ, находящейся в Азербайджане с дружественным визитом, и командованием Военно-морских сил Азербайджана, сообщает Минобороны Азербайджана.
Согласно информации, командующий ВМС Азербайджана контр-адмирал Субхан Бекиров принял делегацию ВМФ России, возглавляемую командиром отряда кораблей Каспийской флотилии капитаном 2-го ранга Владимиром Зайцевым.
На встрече были обсуждены дружественные отношения между ВМС Азербайджана и Каспийской флотилией Российской Федерации и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.