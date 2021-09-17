Немецкие политики призывают местных турок принять участие в выборах

«Я призываю всех граждан турецкого происхождения проголосовать на этих выборах, независимо от того, какую партию они поддерживают, чтобы сказать свое слово в определении их же будущего», – заявила Anadolu кандидат от Социал-демократической партии (СДПГ) Незахат Барадари, добавив, что даже один голос может иметь большое значение.

Барадари, кандидат от СДПГ в округе Меркиш (Северный Рейн-Вестфалия), считает, что нынешние выборы имеют большое значение для иммигрантов. По ее словам, если СДПГ победит на выборах и сформирует следующее коалиционное правительство, это будет способствовать более тесным связям между ЕС и Турцией, а также решению многих проблем путем диалога.

Другой немецкий политик турецкого происхождения, представитель Христианско-демократического союза (ХДС) Серап Гюлер также призвала членов турецкой общины, особенно молодежь, проголосовать на этих выборах.

Представители общин надеются, что состав Бундестага станет более разнообразным, в нем будет больше депутатов с иммигрантским прошлым. Таковое имеют почти 25% населения Германии, но в настоящее время в парламенте всего 58 депутатов-иммигрантов – примерно 8% от общего числа законодателей.

26 сентября в Германии пройдут парламентские выборы и в этот же день в стране выберут нового канцлера. Согласно соцопросам, большинство немцев видят в роли главы правительства депутата от СПДГ Олафа Шольца. Из 60,4 млн человек, имеющих право голоса в Германии, почти 1 млн – этнические турки. Но на предыдущих выборах турки не проявили активность – явка была очень низкой.