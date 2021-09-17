Немецкие политики призывают местных турок принять участие в выборах
Немецкие политики призывают граждан Германии турецкого происхождения проголосовать на предстоящих выборах 26 сентября, пишет Daily Sabah.
«Я призываю всех граждан турецкого происхождения проголосовать на этих выборах, независимо от того, какую партию они поддерживают, чтобы сказать свое слово в определении их же будущего», – заявила Anadolu кандидат от Социал-демократической партии (СДПГ) Незахат Барадари, добавив, что даже один голос может иметь большое значение.
Барадари, кандидат от СДПГ в округе Меркиш (Северный Рейн-Вестфалия), считает, что нынешние выборы имеют большое значение для иммигрантов. По ее словам, если СДПГ победит на выборах и сформирует следующее коалиционное правительство, это будет способствовать более тесным связям между ЕС и Турцией, а также решению многих проблем путем диалога.
Другой немецкий политик турецкого происхождения, представитель Христианско-демократического союза (ХДС) Серап Гюлер также призвала членов турецкой общины, особенно молодежь, проголосовать на этих выборах.
Представители общин надеются, что состав Бундестага станет более разнообразным, в нем будет больше депутатов с иммигрантским прошлым. Таковое имеют почти 25% населения Германии, но в настоящее время в парламенте всего 58 депутатов-иммигрантов – примерно 8% от общего числа законодателей.
26 сентября в Германии пройдут парламентские выборы и в этот же день в стране выберут нового канцлера. Согласно соцопросам, большинство немцев видят в роли главы правительства депутата от СПДГ Олафа Шольца. Из 60,4 млн человек, имеющих право голоса в Германии, почти 1 млн – этнические турки. Но на предыдущих выборах турки не проявили активность – явка была очень низкой.