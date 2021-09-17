Мир нашел способ, как спасти Афганистан

Страны мира стремятся спасти от голода миллионы афганцев и найти способ помочь спасти экономику страны. Однако правительства западных и других неравнодушных государств не хотят, чтобы их финансовая помощь попала в руки талибов. Этой цели спонсоры решили добиться, перечисляя средства частным организациям страны, без участия новых властей, пишет сайт американского телеканала CNBC.

В настоящее время 14 миллионам из 40 миллионов афганцев не хватает еды. ООН заявляет, что на поставки необходимого количества гуманитарной помощи в Афганистан им потребуется 200 миллионов долларов. Ранее в сентябре на конференции в Женеве члены ООН приняли решение выделить стране более миллиарда долларов.

Однако мировое сообщество опасается, что новая власть частично или полностью присвоит полученные деньги. Но зарубежные спонсоры все же нашли способы предотвратить нецелевое использование средств новой властью. Один из них — доставка продуктов, медикаментов и других товаров первой необходимости, а не денег. Этой возможностью воспользовались или обещали воспользоваться Катар, Китай, Иран и Пакистан.

Другой способ — размещать средства в частных банках Афганистана вместо государственных, и таким был путь ООН. США также продолжают оказывать помощь стране, минуя талибов.