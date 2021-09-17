Президент Сербии: «Мои встречи с Эрдоганом всегда продуктивны»

Дружественные отношения с Турцией обеспечивают дополнительную уверенность в поддержании мира и стабильности на Западных Балканах, заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью сербскому агентству Tanjug по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле.

Вучич отметил, что переговоры, продлившиеся около двух часов, были крайне продуктивными. «Обсудили экономику и турецкие инвестиции в Сербии, а также региональное и двустороннее сотрудничество. Турция - большая сила в регионе», - сказал Вучич.

«Мои встречи с Эрдоганом всегда очень продуктивны. Сегодня я так же очень доволен», - сказал сербский лидер.