Масштабные учения Украины на границе с Россией

Подразделения Министерства внутренних дел Украины совместно со Службой безопасности Украины провели учения по уничтожению условных диверсантов в Черниговской и Сумской областях, на границе с Россией, сообщило украинское МВД.

«Подразделения МВД присоединились к масштабным учениям Службы безопасности Украины по нейтрализации вражеских диверсионных групп вблизи северной границы с Россией», – приводит ТАСС сообщение ведомства.

Тренировки провели на территории Черниговской и Сумской областей Украины. В маневрах приняли участие более 1,5 тыс. человек, в числе которых сотрудники СБУ, Вооруженных сил Украины, национальной гвардии, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, национальной полиции, Государственной службы спецсвязи и защиты информации, представители органов исполнительной власти и местного самоуправления.