Известный иранский ученый-ядерщик, офицер Стражей исламской революции, преподаватель физики в Университете имама Хусейна в Тегеране Мохсен Фахризаде, убитый в ноябре прошлого года, был расстрелян из дистанционно управляемого оружия, использованного сотрудниками израильского «Моссада». Речь идет об управляемой через орбитальный спутник пулеметной установке на основе FN MAG бельгийского производства. Подробности убийства Фахризаде опубликовала сегодня, 18 сентября, газета The New York Times.

Согласно информации, пулеметная установка была доставлена в Иран частями, смонтирована на автомобиле и дистанционно активирована с приближением черного седана Nissan Teana, где находились Фахризаде и его жена. В операции использовались также десятки видеокамер. После атаки установка, вес которой составлял до 1000 кг, была взорвана операторами.

Управление данной операцией «Моссад» проводил из командного центра, расположенного далеко за пределами Ирана. Об этом сообщили в ходе интервью газете американские, израильские и иранские источники, в числе которых были два представителя разведки, принимавшие участие в планировании и осуществлении убийства.

Согласно их показаниям, следить за Фахризаде стали в 2007 году, подготовка операции проводилась с конца 2019 года. Руководил операцией глава «Моссада» Йоси Коэн в сотрудничестве с президентом США Дональдом Трампом, главой Госдепартамента Майком Помпео и директором ЦРУ Джиной Хаспел, пишет русскоязычное израильское излдание «Детали».

59-летний Мохсен Фахризаде был убит 27 ноября 2020 года в городке Абсард, примерно в 70 км к востоку от Тегерана. Он вел автомобиль Nissan Teana, его жена сидела на пассажирском сиденье, а за ними следовал эскорт телохранителей.