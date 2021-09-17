Ираклий Гарибашвили рассказал о миллионных инвестициях SOCAR в Грузию

В селе Гызылгаджилы Марнеульского муниципалитета Грузии состоялась церемония открытия спортивного комплекса, построенного дочерней компанией Госнефтекомпании Азербайджана SOCAR Energy Georgia.

Грузия Онлайн пишет, что SOCAR Energy Georgia построила многофункциональный спортивный комплекс и безвозмездно передала его грузинскому государству. Общая площадь комплекса составляет 1157 квадратных метров, его стоимость составила более 3 миллионов лари.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая на церемонии открытия комплекса, заявил, что «SOCAR несет особую социальную ответственность. Компания осуществила очень много проектов социального назначения для нашего населения в разных регионах, и сегодняшний день является тому подтверждением».

Гарибашвили подчеркнул важность инвестиций SOCAR в Грузию, отметив, что компания вложила сотни миллионов долларов и ведет важную деятельность в стране.