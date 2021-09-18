Есть надежда, что пандемия закончится весной, но...
Главный инфекционист США Энтони Фаучи выразил надежду, что пандемия COVID-19 закончится весной 2022 года. Об этом эксперт заявил в интервью The Telegraph, сообщает РИА Новости.
При этом Фаучи признал, что коронавирус неоднократно «обманывал» специалистов, поэтому предсказать сроки окончания пандемии сложно.
Вместе с тем, специалист поддерживает идею бустерных прививок, предполагающих дополнительное введение вакцины после получения первой дозы препарата. По его словам, полный цикл вакцинации мРНК-препаратами (вакцин на основе матричной рибонуклеиновой кислоты) от коронавируса может потребовать трех прививок.