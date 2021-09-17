В России назвали две угрозы для Центральной Азии

Из-за обострения ситуации в Афганистане сохраняются риски для Центральной Азии, сообщил вице-премьер Юрий Борисов в эфире телеканала "Россия-1".

Российский политик назвал две наиболее вероятные угрозы для стран региона. "Это проникновение террористических группировок под разными формами, в том числе и под видом беженцев", - сказал Борисов.

Еще одной потенциальной угрозой для соседних с Афганистаном стран российский вице-премьер назвал увеличение наркотрафика.