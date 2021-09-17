А в Аргентине в это время начался чемпионат мира по танго

В Буэнос-Айресе начался чемпионат мира по танго. Как сообщили организаторы, в соревновании, которое пройдет в форматах онлайн и офлайн, примут участие более 400 пар из 25 стран.

В первый день чемпионата в культурном центре Usina del Arte в Буэнос-Айресе стартовал отборочный тур в категории салонное танго, который завершится в воскресенье. За место в следующем этапе будут бороться не только пары, выступившие на сцене центра, но и танцоры, которые не смогли приехать в Аргентину, границы которой закрыты для иностранцев, и прислали видеозапись своего выступления.

Финал чемпионата состоится 25 сентября и впервые пройдет под открытым небом на фоне главной достопримечательности Буэнос-Айреса - Обелиска.

Чемпионат мира по танго традиционно проходит в двух категориях. Салонное танго представляет собой классический стиль, для которого характерны медленные и размеренные движения, включающие все основные шаги и фигуры танца. Сценическое танго - это заранее подготовленный зрелищный номер с акробатическими движениями.