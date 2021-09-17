Ученые выявили дополнительную пользу вакцинации от COVID

Американские исследователи назвали еще один неоспоримый плюс вакцинации. По их данным, привитые от коронавируса люди в дальнейшем испытывают меньше стресса, а их психическое состояние улучшается. Об этом сказано в журнале Plos one.

Участниками исследования специалистов из Университета Южной Калифорнии стали более восьми тысяч человек, которых просили заполнять опросники о своем психическом состоянии во время пандемии каждые две недели с марта 2020 по март 2021 года.

В итоге выяснилось, что вероятность возникновения сильно негативных эмоций у получивших хотя бы одну дозу препарата респондентов была меньше на 15 процентов, а умеренно негативных — на четыре. При этом у женщин эти показатели были чуть выше, чем у мужчин.